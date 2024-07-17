Tavuk çiftliğinde cinayet! İyi Partili isim aranıyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 22:01 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 22:14 - Güncelleme:

Malatya, Cinayet, İyi̇ Parti, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, Cinayet Büro ekipleri şüpheli olarak İyi Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz'ın peşine düştü. Yılmaz'a yönelik başlatılan yakalama çalışmaları devam ediyor.