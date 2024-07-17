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Tavuk çiftliğinde cinayet! İyi Partili isim aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tavuk çiftliğinde cinayet! İyi Partili isim aranıyor
Malatya, Cinayet, İyi̇ Parti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, Cinayet Büro ekipleri şüpheli olarak İyi Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz'ın peşine düştü. Yılmaz'a yönelik başlatılan yakalama çalışmaları devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde yaşanan cinayet vakasında şüpheler İyi Partili isme çevrildi. Olay, 09.00 sıralarında Alacakapı Mahallesi'nde yaşandı.

TARTIŞMADA İYİ PARTİ'Lİ İSİM VAR

İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İyi Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tavuk çiftliğinde cinayet! İyi Partili isim aranıyor - 1. Resim

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tavuk çiftliğinde cinayet! İyi Partili isim aranıyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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