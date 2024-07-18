Hurdalıkta çıkan tartışma cinayetle bitti! Çok sayıda gözaltı var

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından çıkan olaylarla ilgili de 12 kişi gözaltına alındı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta edinilen bilgiye göre, hurdacılık işiyle uğraşan Yüksel Başyiğit (59) ile kimliği belirsiz kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya dönüşen olayda şüpheli şahıs tüfekle Yüksel Başyiğit'i vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Başyiğit'in öldüğünü belirledi.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Başyiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli 12 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.