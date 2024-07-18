Aşırı sıcaklar hayatı felç etti! Can kaybı 580’e yükseldi

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 580’e yükseldi.

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcaklarda can kaybı sayısı artıyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 56 dereceye ulaştığı kentte 4 kişi daha hayatını kaybetti.

21 HAZİRAN'DAN BERİ SÜRÜYOR

Kentte 21 Haziran’dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 580’e yükseldi. Kapasiteleri dolan hastaneler ve sağlık merkezlerinde sıcak havadan etkilenenler, koridorlarda tedavi ediliyor. Jinnah Hastanesi Baş Hekimi Dr. Shahid Rasool, halkı bol sıvı tüketme ve susuz kalmaktan kaçınma çağrısında bulundu.