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Şeker hastalığından kurtulmak isteyenler akın akın buraya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şeker hastalığından kurtulmak isteyenler akın akın buraya geliyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın 500 nüfuslu Karatekin köyündeki suyun şeker hastalığına iyi geldiğini düşünenler kilometrelerce uzaklıktan akın akın geliyor. Suyun tahlillerinde bor miktarının fazlaca çıktığı tespit edildi. 

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı dağların eteklerindeki Karatekin köyünde akan suyun şeker hastalığına şifa olduğu iddia edildi. 500 nüfuslu köyde ise hiç kimsenin şeker hastalığına yakalanmaması ise iddiaları güçlendirdi. 

Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi.

Şeker hastalığından kurtulmak isteyenler akın akın buraya geliyor - 1. Resim

Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

Şeker hastalığından kurtulmak isteyenler akın akın buraya geliyor - 2. Resim

BİDON BİDON SU DOLDURUYORLAR

Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor.

Şeker hastalığından kurtulmak isteyenler akın akın buraya geliyor - 3. Resim

Su için Yalova’dan gelen bir kişi, "Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. Bu ikinci kez gelişimiz buraya. Ben suyu alıp Antalya’ya götürmüştüm. Bu suyu içenler fayda gördüklerini söylüyorlar” dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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