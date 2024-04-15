Şeker hastalığından kurtulmak isteyenler akın akın buraya geliyor

Bursa'nın 500 nüfuslu Karatekin köyündeki suyun şeker hastalığına iyi geldiğini düşünenler kilometrelerce uzaklıktan akın akın geliyor. Suyun tahlillerinde bor miktarının fazlaca çıktığı tespit edildi.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı dağların eteklerindeki Karatekin köyünde akan suyun şeker hastalığına şifa olduğu iddia edildi. 500 nüfuslu köyde ise hiç kimsenin şeker hastalığına yakalanmaması ise iddiaları güçlendirdi.

Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi.

Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

BİDON BİDON SU DOLDURUYORLAR

Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor.

Su için Yalova’dan gelen bir kişi, "Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. Bu ikinci kez gelişimiz buraya. Ben suyu alıp Antalya’ya götürmüştüm. Bu suyu içenler fayda gördüklerini söylüyorlar” dedi.