Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası daha verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'de iki ayrı suçlamayla yargılandığı davada toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kobani davasından tutuklu bulunan Demirtaş'a geçen ay da 42 yıl hapis cezası verilmişti.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık mütalaasına karşı savunma yapan Demirtaş, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık avukatlarının da beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'a, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cezası, mahkemenin her iki suçtan 3'er ay olmak üzere takdir indirimiyle 6 ay düşürülen Demirtaş, toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAKKINDAKİ DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Demirtaş hakkında, çeşitli mecralardaki konuşmalarında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle açılan 10 dava dosyası birleştirilmiş, dosyalardan 2'si itiraz üzerine İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

KOBANİ DAVASINDAN 42 YIL YEDİ

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklanmıştı.

Dava kapsamında, 47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 yıl, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay "suçu ve suçluyu övme" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.