Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Serap Belovacıklı hakkında soruşturma! "Aç köpekler gibi sürünün" demişti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Serap Belovacıklı hakkında soruşturma!
Başlık ResmiSerap Belovacıklı hakkında soruşturma! Aç köpekler gibi sürünün demişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini aşağılama suçundan' resen soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADE VERMEYE GİDECEK

Serap Belovacıklı hakkında gözaltı kararı bulunmadığı öğrenildi. Beyanına başvurulması üzerine çağrılma talimatı verildi.

Serap Belovacıklı hakkında soruşturma! Aç köpekler gibi sürünün demişti
Başlık ResmiSerap Belovacıklı hakkında soruşturma! Aç köpekler gibi sürünün demişti

"SIĞIR SÜRÜSÜ" DİYEREK HAKARET ETMİŞTİ

Belovacıklı bir paylaşımında "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.