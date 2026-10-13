Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini aşağılama suçundan' resen soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADE VERMEYE GİDECEK

Serap Belovacıklı hakkında gözaltı kararı bulunmadığı öğrenildi. Beyanına başvurulması üzerine çağrılma talimatı verildi.

Serap Belovacıklı hakkında soruşturma! Aç köpekler gibi sürünün demişti

"SIĞIR SÜRÜSÜ" DİYEREK HAKARET ETMİŞTİ

Belovacıklı bir paylaşımında "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala