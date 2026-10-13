Serap Belovacıklı hakkında soruşturma! "Aç köpekler gibi sürünün" demişti
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini aşağılama suçundan' resen soruşturma başlatıldı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İFADE VERMEYE GİDECEK
Serap Belovacıklı hakkında gözaltı kararı bulunmadığı öğrenildi. Beyanına başvurulması üzerine çağrılma talimatı verildi.
"SIĞIR SÜRÜSÜ" DİYEREK HAKARET ETMİŞTİ
Belovacıklı bir paylaşımında "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" ifadelerini kullanmıştı.
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