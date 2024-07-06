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Serinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Serinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdi
Kumçatı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Yeliz Kalkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalkan’ın ölümü yakınlarını kahretti.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesi Güneyce köyü Resor Deresi kenarında ailesiyle piknik yapan ve daha sonra serinlemek için suya giren Yeliz Kalkan, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kalkan, durumu fark eden aile bireyleri tarafından sudan çıkarıldı.

Serinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdi - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdi - 2. Resim

Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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