Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Konya'dan Muğla Ölüdeniz Mahallesi Bekcekız Plajı'na tatile gelen İsmail Faruk Cesur (24) Kurban Bayramı’nın son gününde plaja yüzmeye gitti.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Cesur'un kısa bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkartılan Cesur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesur'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.