Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Konya'dan Muğla Ölüdeniz Mahallesi Bekcekız Plajı'na tatile gelen İsmail Faruk Cesur (24) Kurban Bayramı’nın son gününde plaja yüzmeye gitti.
DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Cesur'un kısa bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkartılan Cesur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesur'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı