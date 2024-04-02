Şeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı! İETT şoförünün skandal görüntüleri kamerada

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme:

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İstanbul trafiğinde bir İETT şoförünün telefonla oynadığı görüntüler pes dedirtti. Şeritten çıkmasına rağmen telefonu elinden bırakmayan şoförün o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.