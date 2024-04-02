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Haberler > Gündem > Şeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı! İETT şoförünün skandal görüntüleri kamerada

Şeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı! İETT şoförünün skandal görüntüleri kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul trafiğinde bir İETT şoförünün telefonla oynadığı görüntüler pes dedirtti. Şeritten çıkmasına rağmen telefonu elinden bırakmayan şoförün o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Başakşehir'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda yaşananlar pes dedirtti. 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü.

Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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