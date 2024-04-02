Şeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı! İETT şoförünün skandal görüntüleri kamerada
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul trafiğinde bir İETT şoförünün telefonla oynadığı görüntüler pes dedirtti. Şeritten çıkmasına rağmen telefonu elinden bırakmayan şoförün o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda yaşananlar pes dedirtti. 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü.
Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı