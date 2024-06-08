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Sevgilisini ilaçla zehirleyip hastaneye götürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal'da bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından durumu kötüleşen sevgilisini hastaneye götürdü. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi. Sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü.

Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı. Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı. Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı.

Alev isimli şahıs tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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