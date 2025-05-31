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Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon: 27 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon: 27 gözaltı kararı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında Adana'nın Seyhan ve Ceyhan belediyelerine bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'inde aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehi Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'yle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

CEYHAN VE SEYHAN BELEDİYELERİNDE ARAMA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Ceyhan ilçe belediyelerine yönelik operasyon yaptı. Belediye binalarına giren polislerin içeride arama yaptığı öğrenildi.

Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon: 27 gözaltı kararı - 1. Resim

BELEDİYE ÇEVRESİNDE ÇEVİT KUVVET VE TOMA

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Seyhan Belediyesi'nin çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra bir de toma aracı tedbir aldı.

Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon: 27 gözaltı kararı - 2. Resim

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'inde aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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