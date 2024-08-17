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Sezen Sarısaray cinayetinde yeni gelişme! 1'i çocuk 4 kişi tutuklandı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

27 yaşındaki Sezen Sarısaray'a ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Talihsiz kadının cansız bedeni geçen hafta kadavra köpekleri tarafından evinin 300 metre ilerisinde bulunmuştu. Olayla ilgili olarak biri çocuk 4 kişi tutuklandı.

Giresun'un Duroğlu beldesinde yaşanan kadın cinayeti olayı ile ilgili olarak adliyeye çıkartılan biri çocuk 4 kişi tutuklandı. 13 Ağustos'ta beldeye bağlı Tekkeköy mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray'nın yakınları kayıp ihbarından bulundu. 

İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve  AKUT ekipleri harekete geçti. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarının ikinci gününde talihsiz kadın, kadavra köpekleri tarafından evinin 300 metre aşağısındaki dere yatağında ölü bulundu.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CMK’nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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