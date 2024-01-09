'Sibergöz' operasyonu: Çete üyelerinin 'müstehcen fotoğraf' şantajı çöktü!

9 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde dolandırıcılara eş zamanlı SİBERGÖZ-12 operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-12" operasyonlarına ilişkin sabah saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda detayları vermişti.

TATİL HAYALİ, ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Nevşehir’de tatil için internet sitesindeki reklamlardan Bungalov kiralayan Mustafa Akgül isimli vatandaş sitedeki reklamlarda yayınlanan telefon numarasını arayarak, tatil için rezervasyon yaptı. Ödemeyi de peşin olarak gönderen Akgül, daha sonra kendisini arayan şahıslar tarafından ek para talep edilince dolandırıldığını anladı.

Mustafa Akgül, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine ekipler tarafından yapılan 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalarda sosyal medya üzerinden “Kiralık Bungalov” teması kullanarak oluşturdukları ‘palmerobungalov.com’ URL adresli site üzerinden 'oltalama' sistemini kullanarak 250’den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt liderliğini yapan Ali Can Özdemir ve Kemal Özdemir’in de bulunduğu 25 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda sosyal medyada Bungalov kiralama ilanları aracılığıyla, 250'den fazla mağduru 5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanması için 8 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli ise ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.

Çalışmalarda; 500 bin TL nakit, bir miktar döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SAHTE HESAPLARLA KANDIRMIŞLAR

Öte yandan, Sabah’ın haberine göre, 5 kişinin organizasyon, 4 kişinin banka hesapçısı, 5 kişinin de çağrı merkezi olarak çalıştığı organizasyonda şebekenin sosyal medyadan açtıkları sahte kadın hesaplarıyla erkeklere mesaj gönderdiği, bir süre sosyal medyadan devam eden görüşme sonrasında cep telefonu numaraları vererek iletişime "sevgili" gibi devam ettikleri belirlendi.

Sahte hesaplardan, hedefteki kişiyle müstehcen fotoğraflar gönderen ve günlerce mesajlaştıktan sonra da şebekenin sözde çağrı merkezinin mağdurları kadınların babaları gibi arayıp şantaj yaptığı anlaşıldı.

Şebeke üyeleri aradıkları erkeklere "Kızımın senin yüzünden psikolojisi bozuldu, psikoloğa gidiyor. Sinirlendi cep telefonunu kırdı. Çıplak fotoğraflarının sende ne iş var" gibi bahanelerle tehdit edip verdikleri hesaplara para göndermesini istedikleri ortaya çıktı.

MERCEDES'İN SİTESİNİN SAHTESİNİ YAPARAK MİLYONALARCA DOLANDIRMIŞLAR

Lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımını taklit ederek oluşturulan sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan 2 kişinin 3 milyon 226 bin lira dolandırılması olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucu, 9 şüpheli İstanbul'da gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda çeşitli suç aletleri de ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden otomobil sipariş eden 2 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımı taklit edilerek kurulan site üzerinden 2 otomobil siparişi veren mağdurların 3 milyon 226 bin lira dolandırıldıkları belirlendi.

İZMİR’DEN İSTANBUL’A UZANAN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğinin tespit etti üzerine polis ekiplerince, sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 dizüstü bilgisayar, sabit bellek, 3 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirildi.

Oluşturulan sahte internet sitesinin, marka üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda çıktığı da belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.