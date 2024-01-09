Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    20 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, Sibergöz-12'de 75 kişi yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: 20 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-12” operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde dolandırıcılara eş zamanlı SİBERGÖZ-12 operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

    20 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-12" operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı.

    Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

    Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-12" operasyonlarında;

    İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan Oltalama (Phishing) sitesi üzerinden "Araç Satışı" ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb." adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

    Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden "Kiralık Bungalov" temasını kullanarak oluşturdukları "http://palmerobungalov.com" URL adresli Oltalama (Phishing) sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki vatandaşlardan "Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalandı.

    Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada E-Ticaret siteleri üzerinden "Konteyner, Telefon, Makine" ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Kapora Bedeli, Ürün Ücreti" adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli şahıs yakalandı.

    Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850'li numaralar üzerinden iletişim kuran "TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına" yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova'dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı.

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle…

    Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

    Ali YerlikayaOperasyonGözaltı
    Haberler > Gündem > 20 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, Sibergöz-12'de 75 kişi yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fatih Camii’ndeki saldırı anı ortaya çıktı - GündemFatih Camii’ndeki saldırı anı ortaya çıktıKripto para yasası Meclis'e geliyor - GündemKripto para yasası Meclis'e geliyorÇifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecek - GündemÇifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecekFatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı! - GündemFatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı!Marmara'da korkutan deprem! - GündemMarmara'da korkutan deprem!Türkiye’nin kuşları Fransızları korkuttu! - GündemTürkiye’nin kuşları Fransızları korkuttu!İsrail casuslarını özel taktikle seçiyor - Gündemİsrail casuslarını özel taktikle seçiyorFidan’ın gitmediği ülke kalmayacak! - GündemFidan’ın gitmediği ülke kalmayacak!Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli - GündemKabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeliFatih Camii imamına kim, neden saldırdı? SAĞLIK DURUMU KRİTİK! İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi! - GündemFatih Camii imamına kim, neden saldırdı? SAĞLIK DURUMU KRİTİK! İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...