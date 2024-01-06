46 ilde uyuşturucu tacirlerine 'Narkogüç-42' darbesi

6 Ocak 2024 08:38 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 09:05

Uyuşturucu tacirlerine savaş açan Türkiye, vatandaşları zehirleyenlere geçit vermemek için operasyon üzerine operasyon düzenliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 46 ilde düzenlenen son operasyona dair bilgi verdi, gözaltı sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; 46 ilde Narkogüç-42 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 364 uyuşturucu satıcısı da yakalandı.

"Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri ve jandarmayı tebrik etti.

OPERASYONUN DETAYLARINI YERLİKAYA PAYLAŞTI

Operasyonun detaylarını paylaşan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-42' operasyonlarında; 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 332 ekip, 1375 personel 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova olmak üzere 46 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

ŞEHİRLER VE MİKTARLAR TEK TEK AÇIKLANDI

- İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 395 kg 700 gr metamfetamin, 56 kg 350 gr kokain, 102.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6’sı Yabancı Uyruklu toplam 10 Zehir Taciri yakalandı.

- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10.906 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

- Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 118 kg skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

- Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kg esrar ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

- Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 300 gr eroin, Muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

- Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Büyük miktarda sentetik ecza ele getirildi. 40 Zehir Taciri yakalandı.

- Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

- Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

- Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 138 kg skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 542 gr eroin, 75 gr metamfetamin, Muhtelif miktarda afyon ve sentetik ecza ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

- Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve kubar esrar ele geçirildi. 107 Zehir Taciri yakalandı.

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 507 kg esrar ele geçirildi."