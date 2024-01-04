Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    19 ilde eş zamanlı 'Sibergöz' operasyonu, 45 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

    19 ilde eş zamanlı &#039;Sibergöz&#039; operasyonu, 45 kişi yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    19 ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı.

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

    Bu kapsamda, ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, suç gelirleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği, taciz ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Letgo, Facebook Marketplace isimli e-Ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'Ürün satışı ve araç kiralama' temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı. Ödeme ve bilişim sistemleri suçlarıyla mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale olmak üzere toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7'si tutuklandı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4'ü tutuklandı."

    Yakalanan 7 şüphelinin 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OperasyonAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > 19 ilde eş zamanlı 'Sibergöz' operasyonu, 45 kişi yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kağıthane'de sıcak saatler! Servis minibüsü cayır cayır yandı - GündemKağıthane'de sıcak saatler! Servis minibüsü cayır cayır yandıKayıp kuyumcu 4 saatte yakalandı - GündemKayıp kuyumcu 4 saatte yakalandı'Kızıldeniz’de ciddi savaş tehlikesi var' - Gündem'Kızıldeniz’de ciddi savaş tehlikesi var'7 kişilik Yapar ailesinden 355 gündür bir haber yok! - Gündem7 kişilik Yapar ailesinden 355 gündür bir haber yok!Seçil Erzan'dan yeni inciler: Canım sen Muslera’yı mutlaka hallet - GündemSeçil Erzan'dan yeni inciler: Canım sen Muslera’yı mutlaka halletKuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan 14 yaşındaki kız düşerek öldü - GündemKuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan 14 yaşındaki kız düşerek öldüBir günde 56 kırmızı bültenli yakalandı - GündemBir günde 56 kırmızı bültenli yakalandıKöpek derdi de başıboş kaldı, kimse elini taşın altına sokmuyor! - GündemKöpek derdi de başıboş kaldı, kimse elini taşın altına sokmuyor!3 ile sel, taşkın ve çığ uyarısı - Gündem3 ile sel, taşkın ve çığ uyarısıYargıtay partilerin güncel üye sayılarını açıkladı! AK Parti, CHP ve YRP dikkat çekti - GündemYargıtay partilerin güncel üye sayılarını açıkladı! AK Parti, CHP ve YRP dikkat çekti
    Sonraki Haber Yükleniyor...