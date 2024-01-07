Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    81 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, 4 günde 4 bin 853 firari yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde gerçekleştirilen Çember-10 operasyonlarında 4 bin 853 firarinin yakalandığını açıkladı.

    81 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, 4 günde 4 bin 853 firari yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 günü 81 ilde arama kaydı bulunan firarilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Bu kapsamda 4 bin 853 firarinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bu kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıla kadar, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti.

    4 BİN 853 KİŞİ YAKALANDI

    Yerlikaya, hırsızlık suçundan 867, dolandırıcılıktan 355, yağmadan 167, adam öldürmeden 53, cinsel suçlardan 123, narkotik suçlarından 948, terör suçlarından 66 ve kaçakçılık ve organize suçlardan 532 kişinin yakalandığını vurguladı.

    "SUÇLULARIN SOKAKLARDA GEZMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaOperasyon
    Haberler > Gündem > 81 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, 4 günde 4 bin 853 firari yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çanakkale'de deprem oldu - GündemÇanakkale'de deprem oldu"F-16 sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz" - Gündem"F-16 sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz"Gurbetçilerin oy hakkı yok! - GündemGurbetçilerin oy hakkı yok!Casusların eli tetikteydi, suikastı MİT önledi - GündemCasusların eli tetikteydi, suikastı MİT önlediİsrail yerel seçimi sabote edecek! - Gündemİsrail yerel seçimi sabote edecek!Mossad operasyonunda 'Hamas' detayı ortaya çıktı - GündemMossad operasyonunda 'Hamas' detayı ortaya çıktıMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - GündemMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiBaşakşehir’de feci kaza! - GündemBaşakşehir’de feci kaza!AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu - GündemAK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli olduÜniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cesedi evinde bulundu - GündemÜniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cesedi evinde bulundu
    Sonraki Haber Yükleniyor...