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Sibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı

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Sibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı
Başlık ResmiSibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporunda hem kar hem sağanak uyarısı birden geldi. Meteoroloji 10 ili sağanak yağış, 13 ili ise kar yağışı için uyarırken, yurt genelinde hava sıcaklığının 6 derece azalması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan Sibirya soğuğunun ise hafta boyunca etkisi sürecek.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında ise hızı saatte 70 kilometreye varan rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Sibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı
Başlık ResmiSibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji raporunda şöyle denildi:

Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı bekleniyor.

SİBİRYA SOĞUĞU İSTANBUL’DA

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün yaptığı son uyarıda İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını belirtmişti.

Sibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı
Başlık ResmiSibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı

SICAKLIKLAR 12-14 °C ARALIĞINDA

Soğuk havanın hafta boyunca Marmara Bölgesi’nde etkili olacağını belirten AKOM, sabah erken saatlerde hafif yağış geçişlerinin yaşanacağını, sıcaklıkların 12-14 °C aralığında kış değerlerine yakın seyredeceğini ifade etmişti.

Sibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı
Başlık ResmiSibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı

10 İLE SAĞANAK UYARISI

SıraŞehir
1Düzce
2Zonguldak
3Amasya
4Rize
5Samsun
6Trabzon
7Malatya
8Van
9Siirt
10Batman

Sibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı
Başlık ResmiSibirya soğuğu hafta boyu sürecek! Meteoroloji tek tek sıraladı, 13 ilde kar 10 ilde sağanak alarmı

13 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışı veya karla karışık yağış uyarısı yapılan 13 il ise şöyle;

Sıra Noİl / BölgeAçıklama / Durum
1AdanaToroslar
2Sivas-
3Bolu-
4Kastamonu-
5AmasyaYüksek kesimleri
6Erzurum-
7Kars-
8VanYüksek kesimleri
9MalatyaKapsam dışı (değil)
10Elazığ-
11Iğdır-
12Şırnak-
13Hakkari-
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