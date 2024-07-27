Sıcaklara kısa bir mola! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye bir süredir kavrulduğu Afrika ve Basra sıcaklıklarının etkisinden çıkıyor. Yüzde 100’ü bulan nem ve 45 derece civarında hissedilen sıcaklara “serin bir mola” veriliyor. Bugünden itibaren serin hava etkisini göstermeye başlayacak.

Özellikle son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor, birçok kente sağanak geliyor. İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte yağmur görülecek, Meteoroloji sarı ve turuncu kod ile uyarılarını peş peşe sıraladı. İşte 27 Temmuz 2024 hava durumu tahminleri...

SICAKLIKLAR NORMALERE İNİYOR

Meteorolojinin tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bugün Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimleri, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen illeri açıklayan Meteoroloji, bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanakların ardından heyelan riski de bulunuyor.

Turuncu kod ile uyarı alan iller: Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu.

Sarı kod ile uyarı alan iller: Artvin, Giresun, Rize, Ardahan, Trabzon, Kars ve Erzurum.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık