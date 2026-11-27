Ardahan'da hava sıcaklıkları bazı ilçelerde eksi 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğukların etkisiyle Kura Nehri'nin bazı bölümleri buz tutarken, akıntıyla ilerleyen buz parçaları ilginç görüntüler oluşturdu.

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Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15,6 dereceye düşerken, Göle ilçesinde ise termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kura Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu.

Sıcaklık eksi 18 dereceye düştü! Kura Nehri buz tuttu

NEHİR BOYUNCA İLERLEYEN BUZ PARÇALARI

Nehir yüzeyinde oluşan ince buz tabakaları, akıntının etkisiyle su üzerinde hareket ederek farklı görüntüler ortaya çıkardı. Birbirinden ayrılarak nehir boyunca ilerleyen buz parçaları, adeta küçük yüzen buzulları andırdı. Özellikle nehrin kıyıya yakın ve akıntının daha yavaş olduğu bölümlerinde buzlanmanın belirginleştiği gözlemlendi.

Sıcaklık eksi 18 dereceye düştü! Kura Nehri buz tuttu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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