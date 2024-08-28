Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar!

Romatizmal hastalığı bulunan vatandaşlar her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesine akın ediyor.

'Kum Adası' olarak da bilinen Çardak merkezinde kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.

VATANDAŞLAR ÇARDAK'A AKIN EDİYOR

Çanakkale'den Hikmet Topaloğlu (68) Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

Seyfullah Akçay (70) da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

AĞRILARI İÇİN 'KUM ADASI'NI TERCİH EDİYORLAR

Nuray Aslan (53) Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen bir çok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim Bağkazar (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.