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Haberler > Gündem > Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar!

Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Romatizmal hastalığı bulunan vatandaşlar her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak  beldesine akın ediyor.

'Kum Adası' olarak da bilinen Çardak merkezinde kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.

Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar! - 1. Resim

VATANDAŞLAR ÇARDAK'A AKIN EDİYOR

Çanakkale'den Hikmet Topaloğlu (68) Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar! - 2. Resim

Seyfullah Akçay (70) da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar! - 3. Resim

AĞRILARI İÇİN 'KUM ADASI'NI TERCİH EDİYORLAR

Nuray Aslan (53) Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen bir çok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

Şifalı olduğuna inanılıyor... Vatandaşlar 'Kum Adası' olarak bilinen Çardak'a akın ediyorlar! - 4. Resim

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim Bağkazar (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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