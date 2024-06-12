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Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde araba taşıma römorkunun tekerlediğinde çıkan yangın taşıdığı sıfır kilometre araçlara sıçramadan söndürüldü. 

Akçağıl köprüsü yakınlarında A.M. idaresinde ki 55 ANL 08 plakalı 7 sıfır aracın yüklü olduğu araba taşıma römorkunun tekerleğinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı sağa çekerek durdurdu. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı - 1. Resim

Yangın esnasında sıfır araçlardan 3'ü alt römorktan indirilerek zarar görmesi engellendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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