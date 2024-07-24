Siirt'te kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk canından oldu

Acı olay Siirt'te yaşandı. 2 yaşındaki Asmin Bakır, dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Kurtalan ilçesinin Kayalısu köyünde evinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki Asmin Bakır dengesini kaybederek havuza düştü.

TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakır'ın boğulma sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.