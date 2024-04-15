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Silah sesini takip eden çobanlar cesetle karşılaştı! Son sözü 'Beceremedim albayım' olmuş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Silah sesini takip eden çobanlar cesetle karşılaştı! Son sözü &#039;Beceremedim albayım&#039; olmuş

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da ormanlık alanda silah sesi duyan çobanlar, bir kişiyi başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Ekiplerin incelemeleri olayın intihar olduğunu koydu. İntihar eden kişinin son olarak ise "Beceremedim albayım" paylaşımı yaptığı görüldü.

Aksaray'ın Kalanlar Mahallesi DSİ regülatörünün bulunduğu ormanlık alanda bölgede koyun otlatan 3 çoban duydukları silah sesi üzerine çevreyi gezmeye başladı. Bir süre gezen çobanlar, bir şahsı kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Çobanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah K. (40) isimli kişinin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri inceleme yaptı.

Silah sesini takip eden çobanlar cesetle karşılaştı! Son sözü 'Beceremedim albayım' olmuş - 1. Resim

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın sosyal medya hesabından "Beceremedim albayım" şeklinde paylaşım yaptığı, tüfekten alınan örnekler sonucu adamın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

Silah sesini takip eden çobanlar cesetle karşılaştı! Son sözü 'Beceremedim albayım' olmuş - 2. Resim

Abdullah K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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