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Silah sonrası atılacak adımlar konuşulacak! Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Silah sonrası atılacak adımlar konuşulacak! Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor 
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.

Emrah Özcan ANKARA -  27 Şubat’ta İmralı’dan gelen “Silah bırakma” çağrısının ardından terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladığı biliniyor. Bu kapsamda terör örgütünün tasfiyesinin nasıl ve ne şekilde olacağı, yurt içinde kalan PKK’lı teröristlerin nasıl teslim olacağı, silahların ve mühimmatların nasıl ortadan kaldırılacağı gibi hususlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Silah bırakma sürecinin ardından atılacak yasal düzenleme adımlarının da istişare edilmesinin beklendiği toplantıda, bir sonraki sürecin yol haritası çizilecek.

Bölgesel gelişmeler de kabinenin sıcak başlıkları arasında olacak. 2022 Şubat’ından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşında bir kez daha ateşkes sağlandı. Ateşkesin kalıcı olması için Türkiye’nin ortaya koyacağı barış diplomasisi kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin yansımalarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Türkiye’de kurulması beklenen barış masasına dair detaylar mercek altına alınacak. Hindistan-Pakistan çatışması da kabinenin gündeminde. Gerginliğin son bulması için yürütülecek küresel diplomasi kabinede istişare edilecek. Toplantıda ayrıca, başta ekonomi olmak üzere iç gündem konuları da değerlendirilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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