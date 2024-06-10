Silahlı kavgada yaralanan genç can verdi! 5 kişi gözaltında

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Uğur Ay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki Uğur Ay hayatını kaybetti.

8 Haziran günü Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Ay ve ismi belirlenemeyen bir kişi ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur Ay, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Uğur Ay'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.