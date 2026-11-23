Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk davasında 9. duruşma görüldü. Tanıkların dinlendiği duruşmada müşteki Hürriyet Bahadır Tanoğlu, belediyede bir projesine onay verilmesi gerektiği sırada kendisinden istenen rüşveti anlattı. Tanoğlu, iskan işlemleri için belediyeye müracaat ettiğini ve görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Avukat Ali Şafak bana burada bir kağıda 1 milyon TL yazarak uzattı. Ben de 250 bin TL yazıp geri uzatarak 'ancak bunu verebilirim' dedim. Ardından Ali Bey 750 bin TL yazarak geri uzattı. 'Bunu demek istiyorsunuz galiba' dedi. Ben de hayır dedim ve altına 500 bin TL yazarak ona uzattım. Sonra beni arayacağını, anlaşacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada 9. duruşma görüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, 10 Temmuz 2025’te Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Kabadayı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklanmış, soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026’da gerçekleştirilmişti. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı’nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9. celsesi görülen duruşma yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti.

Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

Şile Belediyesi yolsuzluk duruşmasında çarpıcı ifade: Kağıda 1 milyon TL yazarak uzattı

"250 BİN TL YAZIP 'ANCAK BUNU VEREBİLİRİM' DEDİM"

Müşteki Hürriyet Bahadır Tanoğlu, "Daha önceki yerim Bağcılar'daydı. İş yeri sahipleriyle problem yaşadığımızdan dolayı kendime Şile'de yer yapmaya karar verdim. Bütün her şeyi usule uygun bir şekilde yaptım. İskan işlemleri için belediyeye müracaat ettim. Bu müracaatımdan sonra belediyede imar kadrosu değişti. İskanımla ilgili süre daha da uzadı. Projemin her şeyi tamdı ama bir türlü son denetime gelip onay verilmiyordu. Aslı Hanım'dan randevu alarak arkadaşımla beraber yanına gittik. Benim binama geleceklerini söyledi. Bir süre sonra geldiler. Bina tepeden tırnağa kontrol edildi ve herhangi bir kusur bulunmadığı, iskan verileceği söylendi. Ama yine verilmedi. Tekrar Aslı Hanım'a gittim. 'Yangın sistemiyle alakalı sizin projenizi bulamıyoruz, bu yüzden işiniz uzadı' dedi. Ben de evraklarımızın hepsinin tam olduğunu söyledim fakat bir netice alamadan ayrıldım. Tekrar gittiğimde evrakı bulduklarını, herhangi bir sıkıntı olmadığını, projeyi onaylayacaklarını söylediler. Daha sonra avukat Ali Şafak beni arayarak görüşmek istediğini söyledi. Ben de yanına gittim ve görüştük. Ali Bey bana burada bir kağıda 1 milyon TL yazarak uzattı. Ben de 250 bin TL yazıp geri uzatarak 'ancak bunu verebilirim' dedim. Ardından Ali Bey 750 bin TL yazarak geri uzattı. 'Bunu demek istiyorsunuz galiba' dedi. Ben de hayır dedim ve altına 500 bin TL yazarak ona uzattım. Sonra beni arayacağını, anlaşacağımızı söyledi. Bir süre sonra Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve ben tekrar görüştük. Tuncay Bey bana 750 bin TL'nin büyük bir para olmadığını bunu kolaylıkla ödeyebileceğimi söyledi. Ben de zorlanacağımı söyledim. Baktım olacak gibi değil kabul ettim. Parayı aleni bir şekilde veremeyeceğimi söyledim. Market kartı alabilirsiniz dedi. Ben de kabul ettim. Bir 300 bin TL bir de 450 bin TL olacak şekilde iki parça halinde biner liralık kartları aldık. Ardından kısa bir süre sonra iskanımız onaylandı" dedi.

"50 BİN EURO TALEP ETTİ"

Tanık Ali Bayram Üst, "Ben bir mimarlık şirketinde satış elamanı olarak çalışıyorum. Projelerin ruhsat ve iskan işleriyle Şile Belediyesini ilgilendiren kısımlarını takip ediyorum. Firmamıza Yeniköy'de yapılan 10 villalık bir iş geldi. Biz de gerekli çizimleri yaparak ruhsat ve iskan işlemleri için belediyele başvurduk. Belediyede iki üç tane ruhsat dosyamız vardı. Bunlar bir süredir içeride bekliyordu. Patronum Recep Üst, Tuncay Tolga Özçakmak'la Acıbadem'de bir kafede buluşarak bu dosyaları görüştü. Görüşmede Tuncay Tolga Özçakmak 50 bin Euro para talep etti. Bu paranın verilmemesi halinde işlemlerin olmayacağını söyleyerek bizi ikna ettiler. Daha sonra Ali Şafak isimli avukat beni aradı ve konum attı. Bu olaylardan sonra savcılığa bildirdim bu durumu. Ali Şafak'la bu ödeme konusunda anlaştığımızı, Ali Şafak'ın bana bir gün verip bu ödemeyi yapacağımızı savcılığa bildirdim. Recep Üst'ün hesabından TL olarak çektiğim parayı dövizcide döviz yapıp o şekilde Ali Şafak'ın attığı konuma gittim. Yanımda pembe bir çanta vardı. Bu çantanın fotoğrafını çekmiştim. Hatta Avukat Ali Şafak'a vereceğim paraların da fotoğraflarını da çektim. Ali Şafak ile parayı verirken konuşmalarımızı da ses kaydına aldım. Ali Şafak'a çantayı bırakarak mekandan ayrıldım. Yaklaşık bir ay sonra bizim ruhsatımız çıktı" ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanık ve müştekilerin dinlemesinin ardından yarına ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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