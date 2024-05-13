Silifke Belediyesi, Türk bayrağı anıtını yıktı! Tepki çekince açıklama yaptılar

Yerel seçimde MHP’den CHP’ye geçen Mersin Silifke Belediyesi, ilçedeki Ay Yıldız anıtını söktü. Görüntüler ortaya çıkarken Belediye Başkanı Mustafa Turgut'tan da ilk açıklama geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Mersin Silifke Belediyesi, MHP'den CHP'ye geçmişti. Silifke Belediyesi'nin ilk icraatı ise ilçedeki dev Ay-Yıldız anıtını sökmek oldu.

ANITA "UCUBE" DEDİ

Belediyenin Kültür İşleri Müdürü Yasin Bulundu anıtın parçalarını atıldığı yerde çekerek, "Silifke'nin göbeğine dikilen üç hilalli ucube artık yok" dedi. Bu durum ise tepkilere neden oldu.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Mersin Silifke Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürü olan hadsiz Yasin Bulundu, kaldırılan bayrağımızı o kirli ağzına alarak 'ucube' diyecek cesareti kimden alıyor? CHP demlene demlene altı okundan birini tamamen kaybetmiş durumda. Bu mu sizin milliyetçiliğiniz?" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'tan Türk bayrağı önünde bir açıklama geldi. Turgut şunları söyledi: "2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu Bayrağın şekli ve yapımı başlıklı 2. Maddesinde “Türk Bayrağı bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay-yıldızlı albayraktır. Kaldırılan amblem bayrak olmayıp kamuya açık alanda sergilenmesi toplumun ortak iradesi değildir. Amblem Bayrak Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde algıya neden olduğundan kaldırılmıştır."