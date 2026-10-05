Silivri Belediye Meclisi'nde 'yatak' şaşkınlığı! "Bana söyleseydiniz aldırırdık"

Silivri Belediye Meclisi toplantısında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede günlerdir bulunduğu belirtilen 'yatak' gündeme geldi. AK Partili Celalettin Yazıcı'nın eleştirisine Başkan Vekili Yalçın Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" şeklinde cevap verdi.

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Silivri Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler sırasında ilginç bir an yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede günlerdir bir yatağın bulunduğunu söyleyerek belediyenin saha denetimlerini eleştirdi.

Yazıcı, ilçede karşılaştığı sorunlara ilişkin örnekler verirken Mimar Sinan Mahallesi'ndeki dereyi işaret etti. Yazıcı, "Mimar Sinan'ın orada dere var. Üç dört gündür bir yatak yüzüyor. Sabah geçerken yine oradaydı" dedi.

Yazıcı'nın sözleri üzerine mecliste kısa süreli bir diyalog yaşandı. Bir meclis üyesinin "Nasıl bir yatak?" diye sorması üzerine Yazıcı, "Bildiğin yatak, derenin üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

"BANA SÖYLESEYDİNİZ SABAH ALDIRIRDIK"

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ise Yazıcı'nın eleştirisine, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini belirterek karşılık verdi.

Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" diyerek yatağın kaldırılması için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

"BELEDİYE KENDİSİ TESPİT ETMELİ"

Yazıcı ise belediyenin bu tür sorunlarda meclis üyelerinden veya vatandaşlardan bildirim beklememesi gerektiğini savundu. Saha ekiplerinin ilçeyi düzenli olarak kontrol ederek sorunları kendilerinin tespit etmesi gerektiğini belirten Yazıcı, deredeki yatağı belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerine örnek gösterdi.

Toplantıda bir süre gündem olan yatak konusu, Ekici'nin konuyla ilgilenileceğini belirtmesinin ardından kapandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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