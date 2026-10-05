Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Silivri Belediye Meclisi'nde 'yatak' şaşkınlığı! "Bana söyleseydiniz aldırırdık"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Silivri Belediye Meclisi toplantısında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede günlerdir bulunduğu belirtilen 'yatak' gündeme geldi. AK Partili Celalettin Yazıcı'nın eleştirisine Başkan Vekili Yalçın Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" şeklinde cevap verdi.

Kaydet
|

Silivri Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler sırasında ilginç bir an yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki derede günlerdir bir yatağın bulunduğunu söyleyerek belediyenin saha denetimlerini eleştirdi.

Yazıcı, ilçede karşılaştığı sorunlara ilişkin örnekler verirken Mimar Sinan Mahallesi'ndeki dereyi işaret etti. Yazıcı, "Mimar Sinan'ın orada dere var. Üç dört gündür bir yatak yüzüyor. Sabah geçerken yine oradaydı" dedi.

Yazıcı'nın sözleri üzerine mecliste kısa süreli bir diyalog yaşandı. Bir meclis üyesinin "Nasıl bir yatak?" diye sorması üzerine Yazıcı, "Bildiğin yatak, derenin üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
102 belediye AK Parti
POLİTİKA

102 belediye AK Parti'ye geçti, İzmir Büyükşehir'in de katılımı bekleniyor

"BANA SÖYLESEYDİNİZ SABAH ALDIRIRDIK"

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ise Yazıcı'nın eleştirisine, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini belirterek karşılık verdi.

Ekici, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" diyerek yatağın kaldırılması için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

"BELEDİYE KENDİSİ TESPİT ETMELİ"

Yazıcı ise belediyenin bu tür sorunlarda meclis üyelerinden veya vatandaşlardan bildirim beklememesi gerektiğini savundu. Saha ekiplerinin ilçeyi düzenli olarak kontrol ederek sorunları kendilerinin tespit etmesi gerektiğini belirten Yazıcı, deredeki yatağı belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerine örnek gösterdi.

Toplantıda bir süre gündem olan yatak konusu, Ekici'nin konuyla ilgilenileceğini belirtmesinin ardından kapandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.