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Sincan'da fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar kamerada!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün gece felaketi yaşayan Ankara'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir apartmanın çatısının uçtuğu anlar ve vatandaşların korku dolu çığlıkları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bölge sakinleri çatının kalitesiz malzemeden yapıldığını söyledi.

Ankara'da dün akşam sel ve fırtına felaketi yaşandı. Sincan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Cengiz Topel Mahallesi’nde yer alan bir apartmanın çatısı fırtına sebebiyle yerinden söküldü.

HASAR GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Çatıdan kopan parçaların verdiği hasar ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kopan devasa parçalar çevredeki iş yeri, araç ve apartmanlara isabet ederek hasar oluşmasına neden oldu. Hazırlıksız yakalanan birkaç kişi ise fırtınayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Sincan'da fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar kamerada! - 1. Resim

"MAHŞER GÜNÜ GİBİYDİ"

Mağdurlardan Aydın Albas, “Aniden karanlık bulutlar toplandı ve şimşekler çakmaya başladı. Çatılar civarda uçmaya başladı. Kopan parçalar evlerin içine girdi. Mahşer günü gibiydi. İş yeri, araç ve evlerde hasarlar var. Birkaç kişi de hafif şekilde yaralandı. Her zaman yaşadığımız bir şey değildi. İlk kez yaşıyorduk. Bir dakikada her yer mahvoldu. Bizim de dükkanımızın camları kırıldı. İnsanlar panik içinde kaçıyordu” dedi.

Sincan'da fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar kamerada! - 2. Resim

"İNSANLAR KORKU İÇERİSİNDELERDİ"

Büyük bir panik yaşandığını dile getiren Hüseyin Demirliçakmak ise, “Dün gece fırtına oldu. Şiddetli yağmur ve dolu yağdı. Bir binanın usullere aykırı şekilde inşa edilmiş çatısı çevredeki binaları mahvetti.Çatının kalitesi, parkların kamelyalarındaki çatıları gibi kalitesizdi. Aynı malzemeler kullanılmış. Herkes panik oldu. Çoğu evde hasar var. İnsanlar korku içerisindeydi, perişanlardı” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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