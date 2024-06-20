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Sinop'ta köy girişinde devrilen LPG yüklü tanker korku saçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinop&#039;ta köy girişinde devrilen LPG yüklü tanker korku saçtı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta Volkan Özen isimli sürücünün kullandığı LPG yüklü tanker, seyir halindeyken yan yattı. Köy girişinde meydana gelen kaza kısa süreli korkuya neden oldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir haline olan 06 FY 2348 plakalı LPG yüklü tanker, köy girişinde yan yattı.

Sinop'ta köy girişinde devrilen LPG yüklü tanker korku saçtı - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre, Volkan Özen'in kullandığı 06 FY 2348 plakalı LPG yüklü tanker, Ayaz köyü mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası LPG yüklü tanker, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

Sinop'ta köy girişinde devrilen LPG yüklü tanker korku saçtı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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