Sinop'ta teknesi alabora olan polis memurunun cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de alabora olan teknede bir polis memuru hayatını kaybetmiş, bir polis memuru da kaybolmuştu. Ekipleri bugün kayıp polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaştı.

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Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması neticesinde kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD birimleri ile gönüllü balıkçıların desteği ile havadan, karadan, denizden ve deniz altından yapılan arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedeni saat 11.40'ta bulundu.

Sinopta teknesi alabora olan polis memurunun cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Sinop Valiliğinden paylaşılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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