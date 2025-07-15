Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sıradan bir kontroldü, sonu ölümle bitti!

Sıradan bir kontroldü, sonu ölümle bitti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sıradan bir kontroldü, sonu ölümle bitti!
Edirne, İş Kazası, Ölüm, Asansör, İnşaat, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de binanın 7'nci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaata yapılacak olan asansör için incelemelerde bulunan asansör firması çalışanı 48 yaşındaki Erol Tuncer, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7'nci kattan asansör boşluğuna düştü.

Sıradan bir kontroldü, sonu ölümle bitti! - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıradan bir kontroldü, sonu ölümle bitti! - 2. Resim

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tuncer'in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yazışmalar ortaya çıktı! FETÖ'cü yakınlarına para göndermek için akılalmaz bir tezgah kurmuşlarGalatasaray'ın tavrı net! Icardi harekete geçti, avukatları işlemleri başlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yazışmalar ortaya çıktı! FETÖ'cü yakınlarına para göndermek için akılalmaz bir tezgah kurmuşlar - GündemFETÖ'cülere yardım için bunu da yapmışlar!Ölüm, genç hemşireyi nöbette yakaladı! Sebebi belli oldu - GündemÖlüm, genç hemşireyi nöbette yakaladıFETÖ'cü iş adamını skandal sözleri yakalatmış: "Servetim Gülen'e feda olsun" - GündemFETÖ'cü iş adamını skandal sözleri yakalatmışBu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı - GündemKarşıyaka'da şaşırtan görüntü! Bir anda belirdi, görenler gözlerine inanamadıHain darbe girişiminin 9. yılı! Kabine üyelerinden peş peşe mesajlar: Zaferin adı Türkiye! - Gündem"FETÖ'nün hesap edemediği tek şey..."Portekiz bayraklı dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı! - GündemPortekiz bayraklı dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...