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Şırnak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip kamyonetle çarpıştı. Kazada, iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. 

Şırnak'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Çevreyolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kavşağında refüjdeki ağaca çarparak yolun karşı tarafına geçen Hasan Külahçı idaresindeki hafif ticari araç, M.B. yönetimindeki  kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Araçta sıkışan sürücüler ile Yakup Y, Emre Y. ve Duran Özkan, ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Hafif ticari araç sürücüsü Külahçı ile araçtaki Duran Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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