Şırnak'ta korku dolu anlar: Sele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ta etkili olan yağmur sonrası sel meydana geldi. Caddeler göle dönerken sel sularına kapılan iki vatandaş canını zor kurtardı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yağmur ve dolu akşam saatlerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Sel sularına kapılan 2 vatandaş sürüklendi.
CANLARINI ZOR KURTARDILAR
Cep telefonu kamerasını yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü.
İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı