Şırnak'ta korku dolu anlar: Sele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 00:26 - Güncelleme: 22 Mart 2024 00:31 - Güncelleme:

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Şırnak'ta etkili olan yağmur sonrası sel meydana geldi. Caddeler göle dönerken sel sularına kapılan iki vatandaş canını zor kurtardı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.