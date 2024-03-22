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Haberler > Gündem > Şırnak'ta korku dolu anlar: Sele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardı

Şırnak'ta korku dolu anlar: Sele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta etkili olan yağmur sonrası sel meydana geldi. Caddeler göle dönerken sel sularına kapılan iki vatandaş canını zor kurtardı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yağmur ve dolu akşam saatlerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 

Sel sularına kapılan 2 vatandaş sürüklendi.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Cep telefonu kamerasını yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü.

İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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