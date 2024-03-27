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Şırnak'ta 'Nevruz' operasyonu: Onlarca gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta düzenlenen Nevruz kutlamalarında olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde, Nevruz kutlamalarında olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda tespit edilen 45 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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