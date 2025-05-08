Sırrı Süreyya Önder suikast sonucu mu hayatını kaybetti? Mücahit Birinci'den dikkat çeken açıklama

DEM Parti tarafından TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracında şüpheli düzenek bulunduğunun açıklanmasının ardından, 'Sırrı Süreyya Önder suikast sonucu mu öldü' sorusu gündeme getirdi. Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanan Önder'in ölümüne ilişkin konuşan hukukçu Mücahit Birinci suikast iddialarına dikkat çekti. Birinci "Aort yırtılması ilk başına geldiğinde benim kafamda bazı soru işaretleri oluştu" dedi.

DEM Parti, "Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konulduğu" iddialarına ilişkin, "2 Nisan'da, otopark görevlisi, Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder'in "aracına suikast düzeneği konulduğu" iddialarına ilişkin haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacının doğduğu belirtildi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında Önder'e yönelik suikast iddialarına ilişkin konuşan hukukçu Mücahit Birinci çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ZAMANLAMA AÇISINDAN TESADÜF OLAMAYABİLİR"

Birinci "Sırrı Süreyya Önder, aort yırtılması ilk başına geldiğinde benim kafamda bazı soru işaretleri oluştu. Bu tarz şeylerin zamanlama açısından çok tesadüf olamayacağı kanaatindeyim" dedi.

YAZICIOĞLU OLAYINA VURGU!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun ölümünün altını çizen Birinci "Umuyorum ki gerekli tetkik ve işlemler yapılmıştır. Bu millet ikinci bir Muhsin Yazıcıoğlu hadisesini kaldıramaz. O da çok kritik bir dönemde yaşanmıştı. Kamuoyunun kafasında en ufak soru olmamalıdır" diye konuştu.

"SUİKAST OLMAYACAK İŞ DEĞİL"

Önder'e yönelik suikast iddialarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Mücahit Birinci "Bu iş yapılamaz bir iş değil, yapılabilir. Suikast teknolojisinin ne kadar geliştiğini biliyoruz. Ailesine sabır kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.