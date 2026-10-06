Şişli davasında 300 bin dolar detayı! “Hakan Bey’e teslim ettim”

Şişli Belediyesi'ndeki bazı imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin davada Adem Altıntaş'ın 300 bin dolarlık ödeme hakkındaki ifadeleri dikkat çekti. Altıntaş, paranın bir bölümünü nakit olarak Hakan Karademir'e şantiyede elden teslim ettiğini söylerken, ödemenin nedenini “Şişli’de de projelerimiz vardı” sözleriyle açıkladı.

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Şişli Belediyesi'ndeki bazı imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin davada dikkat çeken bir ödeme gündeme geldi.

Şişli Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yapan Adem Altıntaş da mahkemedeki savunmasında, savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi. Altıntaş'a özellikle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Başkan Yardımcısı Hakan Karademir'in isimlerinin geçtiği para ve bağış talepleri soruldu.

ŞANTİYEDE ELDEN TESLİM ETMİŞ

Duruşmada 300 bin dolarlık ödeme de gündeme geldi. Savcının, söz konusu paranın neden verildiğini sorması üzerine Altıntaş, Şişli'de yürüttüğü işlere ve projelere işaret etti. Altıntaş, kendisinden talep edilen 300 bin doların bir bölümünü demir alımı şeklinde, bir bölümünü ise nakit olarak verdiğini anlattı.

Savcının “Sizden istenen para resmi yoksa elden verdiniz?” sorusuna Altıntaş, “Bir kısmını demir alımı şeklinde demire ihtiyaçları varmış. Bir kısmını nakit olarak elden teslim ettim” cevabını verdi.

Paranın kime teslim edildiğinin sorulması üzerine ise Altıntaş, “Hakan Bey'e” dedi. Savcının “Makamında mı yoksa dışarıda mı?” sorusuna da “Şantiyede, yani şantiyedeki çalışanların parası” şeklinde cevap verdi.

Altıntaş, bu ödeme karşılığında herhangi bir makbuz alıp almadığının sorulması üzerine ise “Hayır” dedi.

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"ŞİŞLİ'DE DE PROJELERİMİZ VARDI"

Duruşma savcısının “Bu bağış yapma sebebiniz nedir?” sorusu üzerine Altıntaş, ödemenin kendi yürüttüğü işlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Altıntaş, “Sonuçta ben de bazı projeleri yürütmeye çalışıyordum. Şişli'de de projelerimiz vardı. Bunlarla alakalı, işte yaptığım danışmanlıklarla alakalı normal bir talep gibi geliyordu bana” ifadelerini kullandı.

Altıntaş, 300 bin dolarlık ödemenin Medicana Şişli ile ilgili olmadığını da belirterek, söz konusu paranın AFAD Koordinasyon Merkezi yapımı ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan malzemelerle bağlantılı olduğunu anlattı.

KARADEMİR'LE İLGİLİ 'DUYUMA DAYALI' AÇIKLAMASI

Savunmasında Hakan Karademir'in belediyedeki para süreçlerindeki rolüne yönelik iddialara da değinen Altıntaş, bu konudaki daha geniş kapsamlı değerlendirmelerinin doğrudan bilgisine değil, duyumlara dayandığını söyledi.

Altıntaş, Karademir'in belediyenin para işlerini yürüttüğüne ilişkin ifadesi için “Tamamen duyuma dayalı” değerlendirmesinde bulundu.

Şişli Belediyesi'ndeki bazı imar ve ruhsat süreçleriyle ilgili bilgileri de anlatan Altıntaş, DAP Nişantaşı projesinin iskân süreci, Hakkı Demir Vakfı’na ilişkin plan değişikliği ve Profilo AVM gibi dosyalarda yaşananları aktardı.

Altıntaş, savcılıkta verdiği ifadenin genel olarak arkasında olduğunu belirterek, yalnızca “Eylem 38” olarak geçen bölümde düzeltme yaptı. DAP Yapı'nın ruhsat aşamasındaki işlemleriyle bağlantısının olmadığını, kendisinin yalnızca daha sonraki iskân sürecinde Ziya Bey'in talebi üzerine devreye girdiğini söyledi.

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını sürdüren Altıntaş, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini talep etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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