İstanbul Şişli'de lastik değişimi için gittiği serviste yapılmayan işlemler karşılığında 12 bin TL ödediğini araç kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkaran Furkan Ünal’ın şikayeti üzerine iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan yakalandı. Michelin Türkiye’nin inceleme başlattığını duyurduğu olayda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Şişli'de dünyaca ünlü lastik markasının yetkili servisinde yaşandığı öne sürülen ve Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Olay, 9 Kasım'da Şişli'deki bir oto serviste meydana geldi. İddiaya göre, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Furkan Ünal'dan lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı.

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ARAÇ KAMERASINDAKİ KONUŞMALAR GÜNDEM OLDU

Bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen Ünal, servis çalışanlarının söz konusu işlemleri gerçekleştirmediğini fark etti. Kayıtlarda, aracın arızalı gibi gösterilmesine yönelik konuşmaların da yer aldığı öne sürüldü. Görüntülerde duyulan “Ayarı ellemeden bozuk de” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünal’ın paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, servis işletmesinin Google Haritalar puanının da 4,3’ten 1,2’ye gerilediği görüldü.

Şişli'deki oto servis skandalında operasyon! İş yeri sorumlusu yakalandı

MİCHELİN İNCELEME BAŞLATTI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Furkan Ünal, önce Şişli'deki yetkili servisle iletişime geçtiğini ancak istediği cevabı alamadığını belirtti. Daha sonra Michelin müşteri hizmetlerine ulaşan Ünal, elindeki görüntü ve ses kayıtlarını Michelin Türkiye ve Michelin Global'e iletti.

Şişli'deki oto servis skandalında operasyon! İş yeri sorumlusu yakalandı

Michelin Türkiye'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ciddiyetle ele alındığı ve ilgili servis noktası hakkında kapsamlı inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, müşterinin yaşadığı sürecin değerlendirilmesi ve muhtemel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kendisiyle iletişime geçildiği, tespit edilecek ihlaller hakkında hukuki ve sözleşmesel tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli'deki oto servis skandalında operasyon! İş yeri sorumlusu yakalandı

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Furkan Ünal'ın emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), 24 Kasım’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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