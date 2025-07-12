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Sivas'ta bitmeyen kabus! Bir aydır mücadele ediyordu: 11. ölüm kayda geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas&#039;ta bitmeyen kabus! Bir aydır mücadele ediyordu: 11. ölüm kayda geçti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla birlikte son dönemde artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları paniğe neden olurken; Sivas'ta kabus artarak devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan 59 yaşındaki 2 çocuk babası H.A., bir ay önce omzuna yapışan keneyi sağlık kuruluşunda çıkarttırmasına rağmen yakalandığı KKKA sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyleölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Son olarak merkez ilçeye bağlı Gülpinar Köyü'nde ikamet eden H.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta bitmeyen kabus! Bir aydır mücadele ediyordu: 11. ölüm kayda geçti - 1. Resim

HASTANEDE BİR AY BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Hayvancılıkla uğraşan H.A., omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırmasına rağmen bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan 59 yaşındaki vatandaş, bir ay süren tedaviye cevap veremedi ve geçtiğimiz gün vefat etti.

Sivas'ta bitmeyen kabus! Bir aydır mücadele ediyordu: 11. ölüm kayda geçti - 2. Resim

CENAZEYİ AİLESİ TESLİ AMLDI

H.A.'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. KKKA nedeniyle hayatını kaybeden H.A.'nın, cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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