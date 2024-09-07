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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sivas&#039;ta korkutan deprem! AFAD son dakika duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 5.0'lık depremin ardından Sivas korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri son dakika duyurdu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Pazarcık bugün 5.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Pazarcık depreminin ardından Sivas'ta da korkutan bir deprem meydana geldi.

SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.  Merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olarak açıklanan deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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