Sivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika duyurdu

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 5.0'lık depremin ardından Sivas korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri son dakika duyurdu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Pazarcık bugün 5.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Pazarcık depreminin ardından Sivas'ta da korkutan bir deprem meydana geldi.

SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olarak açıklanan deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...