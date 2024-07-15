Siyasi liderlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, İçişleri Bakanı Yılmaz Tunç'a, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İBB Başkanı İmamoğlu'na kadar birçok siyasetçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Şehitleri ve gazileri anan siyasetçiler, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin, "PKK neyse FETÖ aynısıdır." mesajı dikkat çekti.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından kalkışılan hain darbe girişimi, hükümetin ve halkın dirayeti sayesinde aynı gece durduruldu. Sabahın ilk saatlerinde eli silahlı son militanlar da yakalandı ve Türk milleti darbe girişimini bertaraf etmiş oldu.

Hain gecenin ardından geçen 8 senede binlerce FETÖ'cü yakalanarak adalete teslim edildi. Türkiye ise yoluna daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti için siyasiler de birlikte oldu ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

DEVLET BAHÇELİ: PKK NEYSE FETÖ DE AYNISIDIR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtüldüğü gece hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri 15 Temmuz mesajında şu önemli ifadelere yer verdi;

“Küresel ve bölgesel merkezli, aynı zamanda kaotik mahiyetli sorun başlıkları gittikçe dallanıp budaklanmakta, özellikle milli huzur ve güvenliğimize çoklu tehditler saçmaktadır. Türkiye’nin ilerleyiş ve yükseliş azminden ürken, bu suretle ürpertici korku nöbetleri geçiren odaklar yeni arayışlar, farklı oyunlar peşindedir."

Eli kanlı terör örgütlerin kışkırtıldığını ifade eden Bahçeli, "Bu kapsamda terör örgütleri kanlı tetikçi, kiralık katil ve kirli taşeron olarak kullanılıp alenen belirlenmiş siyasi ve stratejik hedeflere karşı vahşice kışkırtılmaktadır. Bilinmelidir ki, emperyalizmin hain ve haşhaşi maşaları kurulan şiddet ve dehşet sahnesinde ederi bir dolarlık rolleriyle zehir, zelil ve zilletin fail ve figüranları olarak ilelebet anılacaklardır." dedi.

"15 Temmuz 2016’da Türkiye teslim alınmak istenmiştir." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "O tarihte Türk milleti, son iki asrın en vahim, işbirliği ve irtibat ağı en geniş saldırı ve suikast dalgasına maruz kalmıştır. Yıkım senaryosu, ‘hizmet ve himmet’ kisvesi altında saklanan vatan, millet ve din düşmanlarının refakatiyle devreye alınmıştır. 15 Temmuz Türk tarihinde bir milat olmakla birlikte devlet ve millet dayanışmasının gıpta edilecek zirve günü olarak da maşeri hafızaya kazınmıştır. On yıllardır kuluçkaya yatan, sistemli biçimde her alana sızan, aşama aşama her yere sirayet eden; siyasi, sosyal, ekonomik, diplomatik, akademik, askeri, emniyet, bürokratik, medya alanlarında paralel bir örgütlenme çarkı kurmasıyla devlete adeta rakip bir yapı inşa eden FETÖ haçlı emellerinin ne ilk operasyon aracı, ne de sonuncusu olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yabancı ülkelere sığınan teröristlerin fitne ateşini sosyal medya üzerinden yakmaya çalıştığını belirten Bahçeli, "Türk milleti var olduğu müddetçe, muhasım çevrelerle ve müstevli çemberdeki zalimlerle kaçınılmaz hesaplaşma, görüş açısının sıfıra indiği mukadder karşılaşma elbette devam edecektir. Sekiz yıl önce Türkiye’nin son anda kurtulduğu, bundan mülhem kapatılan dipsiz uçurumun tekrar açılmaya ve kazılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir.Güney sınırlarımız boyunca terör devleti, bir başka ifadeyle sözde garnizon devleti veya ikinci İsrail kurma çabalarıyla eşzamanlı olarak FETÖ’nün belini doğrultmaya, nefes borusunu açmak için ilk yardım almaya, enerji ve motivasyon kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı da gayet berrak bir gerçektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz mesajında şu ifadelere yer verdi;

FETÖ’nün yabancı ülkelere sığınan elebaşlarının sosyal medya anarşisinin ateşiyle fitne kazanını kaynatmalarının yanı sıra,

Pensilvanyalı caninin iç işgal cephesinde konuşlanan gizil ve gizemli uzantılarının, hatta bu terör örgütünün şeref muhalifi telkin ve vaatlerine aldanarak kafese alınan bazı siyasi partilerin eşgüdüm ve elbirliği halinde Türkiye’nin tekrar 15 Temmuz öncesine taşınmasına hizmet ettikleri inkar edilemeyecek netliktedir.

Dünün altılı masa partileri; bugünün uzaktan kumanda edilen, iradeleri rehin alınan partilerine tam manasıyla dümen kırmışlardır.

Bu kimliksiz siyasi zihniyetlerin ziyan ve zillet içinde olmaları şöyle dursun, kademe kademe gerçekleşen rota değişiklikleri esasen Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası elde ettiği demokratik kazanımların rafa kaldırılmasına yönelik olup çok ciddi tehlikeler içermektedir.

15 Temmuz’un sekizinci yıldönümünde, FETÖ’nün devlet ve toplum hayatına son bir hamleyle nüfuz ederek, bununla birlikte uyuyan hücrelerini günbegün harekete geçirerek bir kumpas döngüsü yapmak, iç barış ve huzur ortamını bozmak, güvensizlik aşılamak ve milli güvenliğimizde hasar oluşturmak amacıyla fırsat kolladığı, buna çanak tutanların daha görünür hale geldikleri anlaşılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Mürekkep Damlası Stratejisi”yle PKK/YPG’ye karşı sürekli operasyon evresine nasıl geçmişse, FETÖ’yü, FETÖ’nün iç ve dış uzantılarını yıldırıcı ve yok edici, bununla mündemiç proaktif nitelikli seri operasyonların bir an evvel icra ve ifa edilmesi beka düzeyinde mecburiyettir.

Çünkü PKK neyse FETÖ aynısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti hem PKK’yla hem de FETÖ’yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir.

Yeni yüzyılda ne PKK’nın ne de FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur.

Türk tarihinde çok nadir görülen dehşet vakalarından birisi olan mahut kanlı ve meşum gecede FETÖ’nün hain saldırısı nasıl boşa çıkarıldıysa, Türkiye’yi bölme ve ele geçirme arzuları da aynı şekilde berhava edilecektir.

Bugünlerde 15 Temmuz’un intikamını almak amacıyla faaliyete geçen örgütlü ve organize casus şebekesine, kripto damarına, gizli saklı hesap yapan işbirlikçilerine cesaretle ve dirayetle karşı koyulacak, ezcümle nihai hesaplaşma kaçınılmaz olacaktır.

Etrafımızı saran, sinir uçlarımıza basan, tahrik ve karalama kampanyalarına hız katan, yalan ve iftiralarını seriye bağlayan alçaklar koalisyonuna en küçük merhamet ve müsamahamız olmayacaktır.

Terör örgütlerine acımak mazlum ve masumlara en büyük haksızlıktır.

Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gölgelemek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını sekteye uğratmak beyhude bir heves olduğu gibi, böylesi bir hataya tevessül edenler kuşkusuz pişman edilecektir.

Cumhur İttifakı FETÖ ve PKK başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle amansız mücadelesini sürdürecektir.

Bilhassa FETÖ’nün iç ve dış uzantılarının son günlerde biteviye yaydıkları fitne ve dedikodu salgının kökü Türk yargısının huzurunda ve şaşmaz adalet teraziyle kazınıp atılacaktır.

Hak, haysiyet ve hukuk inkârcısı devşirilmiş istismarcıların esasen insan içine çıkacak yüzleri kalmayacaktır.

15 Temmuz’da yarım kalan hayallerini yeniden uygulamaya niyetlenenleri Türk milleti çok daha güçlü şekilde tepeleyecek, ülkemize ve milletimize yapılan çok boyutlu ve hain saldırılar Allah’ın izni ve inayetiyle ademe mahkum edilecektir.

15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını titizlikle idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum. Rüzgâr eken mihrakların fırtına biçmek durumunda kalacağını yalnızca Türk tarihine bakarak görmek, bundan ders ve ibret almak menfur ve melun emel sahiplerinin hayrına olacağını muhataplarına ilanen duyuruyorum.”

BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZ O HAİNLERE GEREKEN CEVABI VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da resmi X hesabından 15 Temmuz paylaşımı yaptı. Bakan Yerlikaya, "Tarih: 15 Temmuz 2016… Yer: Gaziantep. O uzun gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, istiklal ve istikbalimizin sönmeyen meşalesi olmuş bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür!’’ diyen Karayılan’ın, “Düşman cesedimi çiğnemeden geçemez, Antepe’e giremez!” diyen Şahinbey’in, iffet ve namus uğruna şehadete eren Şehitkamil’in yurdudur… Hamdolsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi! O gün bir kez daha gördük ki bu milletin bağrından; daha nice Karayılanlar, Şahinbeyler, Şehitkamiller, Kara Fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çıkar." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: DARBELER DÖNEMİ BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPANMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında darbelerin artık Türkiye tarihinde milat olduğu vurguladı.

Darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına dikkat çeken Bakan Tunç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyor; vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mazisi kahramanlıklarla dolu aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Darbelerle, muhtıralarla, kumpaslarla, sokak olaylarıyla amacına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, FETÖ eliyle anayasal düzeni ve milli iradeyi yok etmek istemiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve halkın oylarıyla seçilmiş hükümeti devirmeye kalkışmıştır. Aziz milletimiz, tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da hainlere geçit vermemiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın ederek vatan ve bayrak aşkıyla yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Hainlerin karşısında dimdik duran milletimiz, onurlu mücadelesiyle tüm dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir. Hain darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsurlardan biri de şüphesiz tarafsız ve bağımsız yargıdır. Darbe girişiminin ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturmalarını başlatmış, darbeciler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vermiştir. Yargı mensuplarının gösterdiği kahramanlık, geçmişteki darbelerde cuntacıları ‘hazır ol’da bekleyen vesayetçi yargı anlayışının tarihe karıştığının en önemli göstergesi olmuştur. 15 Temmuz’la birlikte ülkemizde artık darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Geçmişten geleceğe kurduğumuz köprünün harcını birliğimizle, kardeşliğimizle, istiklal aşkıyla, vatan ve millet sevgisiyle karmaya devam edeceğiz. Vesayetçi zihniyete, ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyen şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız." paylaşımında bulundu.

İYİ PARTİ'DEN 'DARBE KABUL EDİLEMEZ' MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hiç şüphesiz egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Dervişoğlu, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücün olmadığını vurguladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 15 Temmuz paylaşımıyla dikkat çekti. Yavaş X hesabından, "15 Temmuz 2016’da korkusuzca vatanımızı koruyan aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit olan vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diyerek paylaşım yaptı.

EKREM İMAMOĞLU: HİÇBİR GÜÇ MİLLETİN İRADESİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir. Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.