Söğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2024 20:00 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 20:12 - Güncelleme:

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Bilecik'te bir çukurda izinsiz kazı yapan iki kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekipler açtıkları çukurda ölen kişileri çıkarmak için özel kıyafet ve ekipman kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.