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Söğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Söğüt&#039;te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te bir çukurda izinsiz kazı yapan iki kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekipler açtıkları çukurda ölen kişileri çıkarmak için özel kıyafet ve ekipman kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye Köyü'nde meydana geldi. 3 kişi köyde izinsiz kazı yaptı. Çukur açan şahıslardan ikisi zehirlenerek hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İKİ KİŞİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36 ) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan cansız bedenler Söğüt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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