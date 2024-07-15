Sokak hayvanları düzenlemesinde son durum... Toplanan her köpek uyutulacak mı? AK Partili Güler cevapladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunun merakla beklediği sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplanan her köpeğin uyutulmayacağının altını çizen Güler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dikkat çekti. Güler, "Can dostlarımız olan köpeklerimizi alacağız, nitelikli barınaklara, bakım evlerine alacağız. Ömrü ne kadar yeterse o zamana kadar bakım evinde kalacak" diye konuştu.

Sokak hayvanları düzenlemesinde artık sona gelindi. Türkiye'nin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin TGRT Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dikkat çekti.

Kuduz temaslı riskten kaynaklı hastaneye başvuranların sayısının artışının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Güler, "Toplanan her köpek uyutulacak mı?" sorusuna da cevap verdi.

"CİDDİ MANADA ARTIŞTAN SÖZ EDİYORUZ"

İşte Güler'in açıklamalarından satır başları:

"Maalesef insanlarımız kanun metnini çok fazla okumadan, incelemeden buna bireysel manada, o günkü şartlar kapsamında tepki veriyor.

Şu anda bizim sokaklarımızda sürüler halinde gezen, gerek hayvansal salgın hastalığa neden verecek, gerekse çocuklarımıza, insanlarımıza saldıran bir durum var ortada. Bunu da saha araştırmalarında biliyoruz ki toplumun yüzde 85’i bunu güvenlik meselesi olarak görüyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 2019-2023 verilerine bakıldığında sürüler halinde gezen ve aniden yola çıkan köpeklerden kaynaklı 5000’e yakın trafik kazası meydana geldiğini görüyoruz. O yıl içinde yaklaşık 55 vatandaşımız vefat etmiş. Bu bir önemli sorun. Sağlık Bakanlığımızın verilerine baktığımızda 2018-2022 yılları arasında kuduz temaslı riskten kaynaklı olarak hastaneye başvuranların sayısı 267 binlerden 437 binlere çıkmış. Ciddi manada bir artıştan söz ediyoruz.

KÖPEKLER HANGİ ŞARTLARDA UYUTULACAK?

(Toplanan her köpek uyutulacak mı?) Maalesef birilerinin kendi anlayışını kamufle etmek için, insanları farklı yönlendirmek için ortaya atılmış yalan haberdir. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı çok ciddi trafik kazalarına sebebiyet verme raporları var. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı verilerde toplum sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı raporlara baktığımızda Türkiye’nin kuduz riski taşıyan ülkeler sıralamasında üst sıralara çıktığını görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Dünyada görülen kuduz vakalarının yüzde 99.5’inin evcil köpeklerden geçtiği belirtiliyor. Hatta vahşi doğadaki kurt, çakal gibi hayvanlara geçen kuduzun da evcil köpeklerden kaynaklandığını görüyoruz. Parazitsel hastalıkların, köpek dışkıları nedeniyle yayıldığını görüyoruz.

"KÖPEKLER ÖMRÜ BOYUNCA BAKIM EVLERİNDE KALACAK"

Can dostlarımız olan köpeklerimizi alacağız, nitelikli barınaklara, bakım evlerine alacağız. Ömrü ne kadar yeterse o zamana kadar bakım evinde kalacak. Ancak barınaklarımızın niteliğini artırmamız gerekiyor. Barınaklarda hayvandan hayvana geçecek hastalığa sebebiyet veren, kuduz riski taşıyan, azgınlığa yol açmış, rehabilite edilemeyen, ırksal özellikler nedeniyle sahiplenilemeyen köpeklerin ötenazi yoluyla hayatlarına son vermekten bahsediyoruz.

Ötenazi kavramı, 5996 sayılı veteriner hizmetleri kanunumuzda var. Kavram bütünüyle sağlamak istiyoruz.

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Bizim hem toplum sağlığımızı korumak hem merkeze insanı alacak hem de köpekleri-hayvanları-herkesi koruma noktasında bir yöntem belirlemeye çalışıyoruz. Bu yöntemimizde merkezinde insan, çevre, hayvan ve toplum sağlığı olan bir kanun metnimizi Meclis Başkanlığımıza sunduk. Maalesef yanlış bilgiler, yalan bilgiler var. Tüm hayvanlar toplanacak itlaf edilecek gibi... Tamamen yalan bunlar."