'Sokak hayvanları yasası'nda yeni gelişme... 'Ötanazi' kelimesi kanun teklifinden çıkarılıyor

Sokak hayvanları yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü toplantıda kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesinin çıkarılmasına karar verildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, geçen hafta yaşanan tartışmalar ve gerginliğin ardından, 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında saat 14.00'de toplandı.

Toplantıda kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesinin çıkarılmasına karar verildi.

17 maddeden oluşan sokak hayvanları yasası uzun bir süredir kamuoyunu meşgul ediyordu.

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