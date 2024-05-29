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Sokak köpekleri çocuklara saldırdı, mahalleli birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arhavi, Köpek Saldırısı, Hayvansever, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'de çocukların köpeklerin saldırısına uğraması sonrası mahalleli birbirine girdi. Sokak köpeklerine tepki gösteren vatandaşların olduğu alana hayvanseverlerin de gelmesiyle tartışma çıktı. Ekipler saldırgan iki köpeği barınağa götürürken o anlar kameraya yansıdı. 

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen olayda, Boğaziçi Mahallesi sakinleri, son dönemde artan başıboş köpek saldırılarına tepki gösterdi. Son olarak köpekler küçük bir kız çocuğuna saldırınca, mahalle sakinleri isyan etti.

Sokak köpeklerinin bulunduğu alana hayvanseverler de gelince tartışma çıktı. Kendilerinin de hayvansever olduğunu ancak evlatlarının canlarının tehlikede olduğunu belirten mahalle sakinleri, "Son birkaç hafta içinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan insan sayısı ciddi arttı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük tehlike arz eden bu durum, mahallede huzursuzluğa neden oluyor. Sokakta yürürken tedirgin oluyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sokak köpekleri çocuklara saldırdı, mahalleli birbirine girdi - 1. Resim

KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Arhavi Belediyesi Zabıta ekipleri, saldırgan iki köpeği barınağa götürürken, belediyeden yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.

Sokak köpekleri çocuklara saldırdı, mahalleli birbirine girdi - 2. Resim

"DENGE KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sokak hayvanlarının korunması ve halk sağlığının gözetilmesi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. En kısa sürede gerekli adımları atacağız” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırdığı görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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