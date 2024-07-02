Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sokak ortasında çatıştılar, masum bir kişiyi vurdular!

Sokak ortasında çatıştılar, masum bir kişiyi vurdular!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arnavutkoy, Gozalti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy'de husumetli iki grup arasında çatışma çıktı. O esnada yoldan geçen yabancı uyruklu Mesut Khazni kurşunların hedefi oldu. Khazni'nin durumu ciddiyetini korurken şüpheliler gözaltına alındı. 

Arnavutköy'de gün gece meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet olan Y.K. ve F.K. isimli şahıslar telefonla konuşurken tartışmaya başladı.

Tartışmaya başka kişiler de dahil oldu. Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K.’yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti. Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K.’yi gören şahıslar ateş açtı. Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K. de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi.

OLAY YERİNDE GÖZALTI

Y.K. hiç yara almazken saldırı maksatlı motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı. Ayrıca o esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Khazni isimli şahıs ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Y.K. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ ÇATIŞMASI

Y.K.'nin ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduğunu ön gördüklerini belirtti.

Konuyla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Khazni'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi Türkiye'ye destekTedavi destekleyici ürün geliştirdiler! Duyunca şaşıracaksınız! Meğer o hastalıklara...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - GündemKamyonet römorka çarptı, can pazarı yaşandıBakan Güler'den 'Kayseri' ve 'Suriye' mesajı: Örgüt liderleri geri bölgelere kaçıyor - GündemBakan Güler'den 'Kayseri' ve 'Suriye' mesajıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında devir teslim! Murat Kurum görevi devraldı - GündemDevir teslim töreninde duygusal anlarTuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti - GündemTuvalette 10 bin TL buldu, düşünmeden sahibine teslim ettiAdana'da dehşet! Ekipler ihbara gitti, eski eşlerin cesetleriyle karşılaştı - GündemEkipler ihbara gitti, eski eşlerin cesetleriyle karşılaştıBeton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölüm - GündemBeton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölüm
Sonraki Haber Yükleniyor...