Sokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2024 04:23 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 04:35 - Güncelleme:

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Şanlıurfa'da bir kişi evinde giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlıları kayıplara karıştı...