Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi

Sokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bir kişi evinde giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlıları kayıplara karıştı...

Olay, gece geç saatlerde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Evine giden Nihat Ağaslan (55), sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haftanın kitapları | Aziz Sancar’la yedi günün hikâyesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyonlarca kişinin gözü Meclis’te! Vekiller 4 kritik kanun için mesai yapacak - Gündem4 kritik kanun masadaİzmir'de cinayet dehşeti! Öldürüp cesedinin başında bekledi - GündemKorkunç itiraf! Cinayetin böylesi görülmediDebisi maksimum hızda! Terme Çayı'nın taşma riski korkuttu - GündemSamsun Terme Çayı'nda taşma riski9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti - Gündem9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti"Tarihin sıfır noktası" alevlerle çevrildi! Göbeklitepe yakınlarında yangın çıktı - GündemGöbeklitepe yakınlarında yangın çıktıBir felaket de Malazgirt'ten! Sele kapılan genç kız can verdi - GündemBir felaket de Malazgirt'te! Sele kapılan genç kız can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...