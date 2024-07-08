Sokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da bir kişi evinde giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlıları kayıplara karıştı...
Olay, gece geç saatlerde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Evine giden Nihat Ağaslan (55), sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE
Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı