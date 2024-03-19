Sokak ortasında kanlı pusu! Öldürdüğü husumetlisinin başında beklemiş
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde husumetlisini vuran şüphelinin, cinayetin ardından tabanca ile bir süre başında beklediği ortaya çıktı. Vurulan şahıs ise hastanede hayatını kaybetti.
Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
BAŞINDA BEKLEMİŞ
Öte yandan, Ü.Y.'nin cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında beklediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı