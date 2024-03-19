Sokak ortasında kanlı pusu! Öldürdüğü husumetlisinin başında beklemiş

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mart 2024 16:24 - Güncelleme: 19 Mart 2024 16:44 - Güncelleme:

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde husumetlisini vuran şüphelinin, cinayetin ardından tabanca ile bir süre başında beklediği ortaya çıktı. Vurulan şahıs ise hastanede hayatını kaybetti.