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    • Haberler > Gündem > SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler

    SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Solotürk, Muğla, Fethiye, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    SOLOTÜRK, salı günü Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi Muğla Fethiye'de prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün provası, vatandaşların nefesini kesti.

    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında salı günü gösteri yapacak.

    SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler - 1. Resim

    Gösteri öncesi ise bugün Muğla'nın Fethiye ilçesinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

    SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler - 2. Resim

    SOLOTÜRK'ün prova uçuşunu Fethiyeliler ilgiyle izledi. Vatandaşlar SOLOTÜRK'ün uçuşunu kameralara aldı.

    SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler - 3. Resim

    İşte o anlardan kareler:

    SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler - 4. Resim

    SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler - 5. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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