SOLOTÜRK'ten muhteşem prova! Muğla semalarında nefes kestiler
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
SOLOTÜRK, salı günü Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi Muğla Fethiye'de prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün provası, vatandaşların nefesini kesti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 110. yıl dönümü etkinliği kapsamında salı günü gösteri yapacak.
Gösteri öncesi ise bugün Muğla'nın Fethiye ilçesinde prova uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün prova uçuşunu Fethiyeliler ilgiyle izledi. Vatandaşlar SOLOTÜRK'ün uçuşunu kameralara aldı.
İşte o anlardan kareler: